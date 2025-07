SAÚDE

Neurocientista baiana explica por que a amizade é importante para a saúde emocional

'Conversar com um amigo de confiança pode trazer alívio imediato, ampliar a percepção sobre um problema e impedir que o sofrimento psíquico se agrave'

A neurocientista e psicanalista Ana Chaves, que se dedica a estudar o funcionamento do cérebro humano e a capacitar pessoas a alcançarem seu potencial máximo, afirma que as amizades verdadeiras atuam como um poderoso fator de proteção contra o estresse crônico, a ansiedade e até mesmo a depressão.>

Ana Chaves reforça que, em momentos de crise emocional, contar com uma rede de apoio pode fazer toda a diferença. “Conversar com um amigo de confiança pode trazer alívio imediato, ampliar a percepção sobre o problema e impedir o agravamento de estados de sofrimento psíquico. Amizade não é só companhia: é cuidado mútuo.”>

Além dos benefícios emocionais, as conexões sociais influenciam positivamente o corpo. Pesquisas indicam que pessoas com boas relações interpessoais têm menor risco de desenvolver doenças, apresentam melhor resposta imunológica e vivem mais tempo. “A solidão prolongada, por outro lado, já é considerada um fator de risco tão grave quanto o tabagismo ou a obesidade”, afirma Ana.>

A recomendação da especialista é cultivar amizades com presença e escuta genuína. “Relações superficiais ou tóxicas não produzem os mesmos efeitos positivos. A qualidade do vínculo é mais importante do que a quantidade de amigos. O essencial é saber que existe alguém com quem contar e por quem se pode estar presente também.”>