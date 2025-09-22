Acesse sua conta
Confira os benefícios da cereja para a saúde

A fruta oferece nutrientes importantes que contribuem para o bem-estar e ajudam na proteção contra doenças

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:44

A cereja é uma fruta rica em nutrientes benéficos para a saúde (Imagem: Anton Dios | Shutterstock)
A cereja é uma fruta rica em nutrientes benéficos para a saúde Crédito: Imagem: Anton Dios | Shutterstock

A cereja chama atenção pela cor vibrante e pelo sabor adocicado que agrada diferentes paladares. Mais do que protagonista em sobremesas, bolos e bebidas refrescantes, essa fruta oferece nutrientes importantes, como vitaminas, minerais e antioxidantes que contribuem para o bem-estar do corpo.

Originária da Ásia Menor e do sul da Europa, a cerejeira já era cultivada há mais de dois mil anos e foi difundida pelo Império Romano em diferentes regiões. Hoje, é produzida em larga escala em países como Turquia, Chile, Estados Unidos e Brasil, consolidando-se como uma fruta versátil e nutritiva.

Benefícios da cereja para a saúde

Rica em antioxidantes, como antocianinas e flavonoides, a cereja ajuda a combater os radicais livres e a reduzir processos inflamatórios. Também contém vitamina C , potássio, fibras e melatonina, substância associada à regulação do sono.

“O consumo regular de cereja pode ajudar no controle da pressão arterial e, também, na recuperação muscular após exercícios intensos. Por ser fonte de antioxidantes, ela tem papel importante na proteção do organismo contra doenças crônicas, como o diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e palestrante do CBN 2025.

A cereja pode ser utilizada em diferentes receitas (Imagem: Milje Ivan | Shutterstock)
A cereja pode ser utilizada em diferentes receitas Crédito: Imagem: Milje Ivan | Shutterstock

Como consumir a cereja

A fruta pode ser saboreada in natura , em sucos, vitaminas, saladas de frutas e até em pratos salgados, como acompanhamentos para carnes. Uma porção de 10 a 15 unidades já é suficiente para aproveitar seus nutrientes, sem exageros. Outra forma interessante é o suco de cereja concentrado. “É uma opção prática, mas deve ser natural , sem adição de açúcares ou conservantes”, orienta o médico.

Cuidados com o consumo da cereja

Apesar de saudável, o consumo deve ser equilibrado. Pessoas com sensibilidade gastrointestinal podem apresentar desconforto se ingerirem grandes quantidades, já que a cereja é rica em fibras fermentáveis.

“Assim como qualquer alimento , a ingesta da cereja deve ser feita com moderação e dentro de um plano alimentar equilibrado. Para pacientes com condições específicas, como diabetes ou problemas digestivos, a orientação individualizada de um médico nutrólogo ou nutricionista é fundamental”, ressalta o Prof. Dr. Durval Ribas Filho.

Por Andréa Simões

