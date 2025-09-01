FAMOSOS NA INTERNET

'Ela fugia de mim': conheça a história de amor da influenciadora Cláudia Sousa e 'Seu Dantas'

Casal acumula fãs e diverte milhões de seguidores nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 14:00

Seu Dantas e Cláudia estão juntos há 6 anos Crédito: Fernanda Varela/CORREIO

Quem acompanha a rotina da influenciadora Cláudia Sousa, 54 anos, já conhece Seu Dantas, 75, marido dela. Seja na hora de fazer a vitamina de banana “sem água e com bem leite”, nos puxões de orelha pelos vacilos na alimentação, nas dancinhas de casal ou no preparo do feijão do jeito que ele gosta, “bem sequinho e com tudo cortado bem miúdo”, ele está sempre presente nos vídeos.

Cláudia Sousa e Seu Dantas 1 de 15

“Seu Dantas virou blogueiro a pulso”, brinca Cláudia, que está casada com ele há seis anos.

O casal se conheceu de forma inusitada e, segundo ele, rolou interesse à primeira vista. “A primeira vez que nos vimos foi quando ela veio aqui, em uma barraca que tem perto de casa. Eu tinha um negócio de sinuca lá e estava brincando. Ela chegou com as amigas e eu comecei a olhar, né? Toda grandona, bem feita de corpo, muito bem arrumada. Mas isso aí não deu em nada, porque também não podia dar. Só achei ela bonita, mas nessa época eu ainda era casado”, conta Seu Dantas, que ficou viúvo em 2017.

O reencontro aconteceu dois anos depois, em 2019. “A mãe de meus filhos faleceu vai fazer oito anos. Passei um ano sozinho, sofrendo. Minha filha mais velha vinha fazer comida para mim, mas eu não sabia guardar, acabava perdendo e jogando fora. Aí comecei a encontrar com Cláudia. Quando eu encontrava com ela, queria dar um abraço, mas ela corria de mim”, lembra, rindo.

Depois de muita insistência, os dois resolveram ficar juntos. Cláudia se mudou para a casa de Seu Dantas e desde então vivem lado a lado. “Aí depois foi indo, até fechou. Agora estou aqui com o Seu Dantas. Ele me ajudou a correr atrás da bariátrica, eu acompanho ele nos exames, somos muito parceiros”, diz a influenciadora.

As “brigas” do casal divertem os seguidores. A única coisa que tira Cláudia do sério é a alimentação do companheiro. “O açúcar dele não baixa”, reclama, fazendo bico, uma de suas marcas. “Mas também estava bagunçando, só querendo comer”, admite ele, antes de se defender: “Eu só como feijão, mas o feijão que ela faz não tem gordura. Não faz aquela nata em cima”.

Indignada, Cláudia rebate: “Oxe! A carne já tem toda gordura, Seu Dantas! Ele acha que se tiver gordura tem que ter aquela nata. O feijão com mocotó e ele dizendo que não tem gordura”.

Segundo ela, o problema é que não gosta de usar muito sal ou açúcar, ao contrário do marido.