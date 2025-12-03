CINEMA

Fernanda Torres manda boas energias para Wagner Moura em meio a corrida do Oscar: ‘Ele é baiano, leva numa boa’

Atriz que concorreu ao Oscar por “Ainda Estou Aqui” passou a coroa para Wagner Moura

Felipe Sena

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 18:42

Fernanda Torres deu conselho para Wagner Moura Crédito: Reprodução | Instagram

A amizade de Fernanda Torres e Wagner Moura não é novidade, mas os dois seguem enviando boas vibrações um ao outro em meio às premiações do cinema.

Durante entrevista à revista Veja, a atriz enviou boas energias para Wagner Moura, ator do longa “O Agente Secreto”, que vem sendo apontado pelo público como um dos favoritos a ser indicado no ano que vem.

Para Fernanda, o colega de elenco, com quem dividiu tela em “Saneamento Básico”, tem tudo para tirar a situação de letra. “Que Wagner se alimente bem, durma. É uma maratona, mas ele é baiano, leva numa boa”, disse a atriz que também foi indicada ao Oscar por “Ainda Estou Aqui”.

O baiano também brincou sobre a possibilidade de ganhar o prêmio diante tantas projeções e afirmou que, caso ocorra, que festa igual a 2025. “Se vencer, quero festa, clima de Copa do Mundo, todo mundo nas ruas”, afirmou.