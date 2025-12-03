Ela causou! Ex-BBB é cotada para edição de 2026 e volta a ser assunto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19:07
O BBB 26 tem previsão de estreia para 12 de janeiro, e a TV Globo se encontra numa corrida para fechamento de contrato e últimos ajustes em relação ao elenco do reality show. A emissora ouviu os apelos do público de casa e colocará brothers antigos e personalidades que marcaram edições passadas.
Entre elas está uma das participantes que mais causou na casa mais vigiada do Brasil, Sarah Andrade, do “BBB 21”. A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias.
Sarah Andrade
A loira fazia parte de um dos grupos mais queridos entre os amantes do gênero de reality, formado por Juliette e Gil do Vigor. Ao lado dos dois, Sarah era vista como uma aposta certa na final do programa, que a apelidou de “grande espiã”.
BBB 26
Após a informação circular, a influenciadora digital e especialista em comportamento humano e neurociência voltou a ser assunto, já que a produção do reality pretende apostar em ex-participantes que estejam relacionados a memória afetiva dos telespectadores, com o objetivo de alavancar a audiência, e fazer a edição uma das maiores da história do reality. Hoje, Sarah Andrade acumula mais 7 milhões de seguidores no Instagram e estaria na lista de preferidos para compor o elenco do reality na temporada de 2026.