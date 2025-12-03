Acesse sua conta
Morto, foragido ou preso? Saiba o desfecho de Jacques em Dona de Mim

Vilão viverá cenas quentes na reta final da trama

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19:02

Jacques vai emplacar embate com Leona em
Jacques em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Após matar o irmão Abel (Tony Ramos), assassinar o comparsa Ricardo (Marcos Pasquim) e atentar contra Filipa (Claudia Abreu), trocando os seus remédios e depois a internando compulsivamente, será que Jacques (Marcello Novaes) terá o que merece? Na reta final de "Dona de Mim", a vida do personagem de Marcello Novaes) vai sim desmoronar de vez. Além de perder aliados, o vilão vai virar alvo da polícia e iniciará uma fuga desesperada na trama. 

Nos próximos capítulos da novela das 7, Samuel (Juan Paiva) comunicará à Davi (Rafael Vitti) que a polícia autorizou a prisão preventiva do seu tio. Ele revelará ao irmão que o empresário planejou e matou Abel, causando o acidente fatal ao tirar os freios do veículo.

A sequência dos fatos

Filipa já saberá que Jacques é o responsável pela morte do empresário pois foi alertada de tudo que ocorreu por Tânia (Aline Borges). É aí que o crápula capturará a ex-namorada e a internará em uma clínica psiquiátrica, com alegação de um agravamento do quadro de bipolaridade.

Danilo (Felipe Simas) ficará desconfiada do sumiço de Filipa, por quem nutre sentimentos. O jovem motorista resolverá percorrer o Rio de Janeiro em busca de informações e concluirá que Jaques está ligado ao sumiço da atriz. Sem medo, ela vai confrontar o ex da atriz. Danilo vai ameaçar o empresário, que reage afirmando que, caso seja denunciado, informará à polícia que recebeu ajuda do funcionário.

O personagem de Rodrigo Simas vai recuar, mas continuará a procurar pela amada, descobrindo que ela foi internada. Ele, então, chama Nina (Flora Camolese),que retorna ao Rio de Janeiro para tentar resgatar a mãe.

Confissão e fuga

Em capítulos seguintes, Danilo vai procurar Leo e Marlon (Humberto Morais) e relatará que participou do assassinato de Abel. Ele explicará que Jaques perguntou como retirar o freio de um carro e que ele descreveu o processo. O jovem garante que desconhecia a intenção final do patrão. 

Danilo irá à delegacia onde vai relatar que colaborou com o crime e entregar Jaques como autor do homicídio. A polícia, com a confissão, determina a prisão preventiva do empresário, mas Jaques, ao perceber que está sendo procurado, foge e aparece em lugar pacato. No fim do folhetim, porém, o irmão de Abel deverá ser preso. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

