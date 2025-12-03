Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Treta Real’ deixa Kate e William de fora do Natal de Charles III; entenda

Casal também não participou da ceia da família real realizada no ano passado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19:39

Kate Middletone e Princípe William
Kate Middletone e Princípe William Crédito: Reprodução | Instagram

Parece que a coisa não anda nada boa nos bastidores da Família Real. Desde a morte da rainha Elizabeth II, a cada semana os tabloides americanos divulgam um novo desentendimento e tretas no mundo dos monarcas britânicos.

Princípe William

príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
1 de 7
príncipe william por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Ex-mordomo revela única pessoa da Família Real que diz ‘não’ para o Rei Charles III: ‘Ela está no comando’

Ex-mordomo revela única pessoa da Família Real que diz ‘não’ para o Rei Charles III: ‘Ela está no comando’

Imagem - Príncipe William toma atitude e quer o tio longe das propriedades da Família Real Britânica, diz jornal

Príncipe William toma atitude e quer o tio longe das propriedades da Família Real Britânica, diz jornal

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

O Príncipe William e Kate Middleton ficarão de fora em mais um ano do almoço de Natal da Família Real no Palácio de Sandringham. O motivo seria as tensões recentes nos bastidores da monarquia britânica, inclusive, uma delas envolvendo o Príncipe Andrew. A informação foi divulgada pelo especialista real Rob Shuter na newsletter Shuter Scoop.

No ano passado, eles também evitaram a confraternização e realizaram uma ceia em casa com a família Middleton. O almoço tradicional acontecerá na nova moradia de Andrew, que perdeu os títulos reais por envolvimento com escândalos sexuais. Agora em Sandringham, ele será bancado pelos fundos pessoais do irmão.

Ainda de acordo com o jornalista, o casal vive “um ano extremamente difícil” por causa do impasse com o Rei Charles III, que assumiu a coroa no lugar de sua mãe, a rainha Elizabeth III, em relação ao tratamento dado ao irmão, Príncipe Andrew.

Conforme o especialista, William, Kate e os filhos devem participar da missa de Natal, mas não são esperados para o almoço. Além disso, o especialista avalia: “Se eles [William e Kate] compartilharem fotos [da ceia], será uma tentativa oficial de sabotagem”.

Em novembro do ano passado, uma matéria publicada pelo tabloide americano US Weekley, a relação de Charles e Camilla, com William e Kate enfrentou momentos de turbulência, causados pela sutil transição entre os tronos.

A linha de sucessão se tornou uma questão maior com a revelação do diagnóstico de câncer de Charles. Por isso, começou a se desenhar uma possibilidade de William assumir o posto em breve. O tópico sensível agora é a futura morte do monarca. Já entre Kate e Camilla, a tensão é resultado da rainha não querer transferir alguns dos deveres reais para a Princesa de Gales, segundo fonte ligada ao US Weekly. Outro ponto é que William desejava um rompimento ainda maior com o tio, o que resultou em muitos conflitos internos.

Leia mais

Imagem - Pratos leves: 4 receitas saudáveis para emagrecer até o verão

Pratos leves: 4 receitas saudáveis para emagrecer até o verão

Imagem - Gestação de cadela: entenda cada etapa e os cuidados necessários

Gestação de cadela: entenda cada etapa e os cuidados necessários

Imagem - Caça-palavras e sudoku: veja os benefícios para a saúde cerebral

Caça-palavras e sudoku: veja os benefícios para a saúde cerebral

Tags:

Família Real

Mais recentes

Imagem - Ana Maria Braga revela lugares inusitados em que já fez sexo: ‘Machuca’

Ana Maria Braga revela lugares inusitados em que já fez sexo: ‘Machuca’
Imagem - Energia decisiva! 4 signos recebem clareza e mudam o rumo da semana a partir de hoje (3 de dezembro)

Energia decisiva! 4 signos recebem clareza e mudam o rumo da semana a partir de hoje (3 de dezembro)
Imagem - Ela causou! Ex-BBB é cotada para edição de 2026 e volta a ser assunto

Ela causou! Ex-BBB é cotada para edição de 2026 e volta a ser assunto

MAIS LIDAS

Imagem - Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês
01

Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês

Imagem - Cidade baiana terá quatro dias de chuva com volume maior que o esperado para todo o mês; saiba qual
02

Cidade baiana terá quatro dias de chuva com volume maior que o esperado para todo o mês; saiba qual

Imagem - Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil
03

Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
04

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona