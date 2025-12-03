FAMÍLIA REAL

‘Treta Real’ deixa Kate e William de fora do Natal de Charles III; entenda

Casal também não participou da ceia da família real realizada no ano passado

Felipe Sena

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19:39

Kate Middletone e Princípe William Crédito: Reprodução | Instagram

Parece que a coisa não anda nada boa nos bastidores da Família Real. Desde a morte da rainha Elizabeth II, a cada semana os tabloides americanos divulgam um novo desentendimento e tretas no mundo dos monarcas britânicos.

Princípe William 1 de 7

O Príncipe William e Kate Middleton ficarão de fora em mais um ano do almoço de Natal da Família Real no Palácio de Sandringham. O motivo seria as tensões recentes nos bastidores da monarquia britânica, inclusive, uma delas envolvendo o Príncipe Andrew. A informação foi divulgada pelo especialista real Rob Shuter na newsletter Shuter Scoop.

No ano passado, eles também evitaram a confraternização e realizaram uma ceia em casa com a família Middleton. O almoço tradicional acontecerá na nova moradia de Andrew, que perdeu os títulos reais por envolvimento com escândalos sexuais. Agora em Sandringham, ele será bancado pelos fundos pessoais do irmão.

Ainda de acordo com o jornalista, o casal vive “um ano extremamente difícil” por causa do impasse com o Rei Charles III, que assumiu a coroa no lugar de sua mãe, a rainha Elizabeth III, em relação ao tratamento dado ao irmão, Príncipe Andrew.

Conforme o especialista, William, Kate e os filhos devem participar da missa de Natal, mas não são esperados para o almoço. Além disso, o especialista avalia: “Se eles [William e Kate] compartilharem fotos [da ceia], será uma tentativa oficial de sabotagem”.

Em novembro do ano passado, uma matéria publicada pelo tabloide americano US Weekley, a relação de Charles e Camilla, com William e Kate enfrentou momentos de turbulência, causados pela sutil transição entre os tronos.