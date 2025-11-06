Acesse sua conta
De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Por protocolo e cuidados com a saúde, integrantes da realeza dispensam certos pratos e até bebidas doces

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 09:00

Príncipe William
Príncipe William Crédito: Reprodução

Os membros da família real estão acostumados a participar de inúmeros compromissos oficiais ao redor do mundo, mas nem sempre provam tudo o que lhes é oferecido. Entre chás, jantares e degustações típicas de diferentes países, a realeza mantém certas restrições alimentares, seja por protocolo, por questões de saúde ou simplesmente para evitar situações constrangedoras.

Com uma viagem marcada ao Brasil para a quinta edição do Earthshot Prize, no Rio de Janeiro nesta quinta (06), o príncipe William seguirá à risca essas regras, evitando alguns pratos da culinária local para se prevenir contra intoxicações e até contra o temido mau hálito.

  Confira alguns dos alimentos que a realeza não inclui no cardápio:

Essas escolhas mostram que, além do glamour, a realeza segue regras rigorosas de etiqueta e saúde, garantindo que compromissos oficiais e viagens internacionais ocorram sem contratempos.

