De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 09:00
Os membros da família real estão acostumados a participar de inúmeros compromissos oficiais ao redor do mundo, mas nem sempre provam tudo o que lhes é oferecido. Entre chás, jantares e degustações típicas de diferentes países, a realeza mantém certas restrições alimentares, seja por protocolo, por questões de saúde ou simplesmente para evitar situações constrangedoras.
Com uma viagem marcada ao Brasil para a quinta edição do Earthshot Prize, no Rio de Janeiro nesta quinta (06), o príncipe William seguirá à risca essas regras, evitando alguns pratos da culinária local para se prevenir contra intoxicações e até contra o temido mau hálito.
6 alimentos que a família real evita a todo custo
Essas escolhas mostram que, além do glamour, a realeza segue regras rigorosas de etiqueta e saúde, garantindo que compromissos oficiais e viagens internacionais ocorram sem contratempos.