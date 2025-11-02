Acesse sua conta
6 novelas turcas imperdíveis no Globoplay que vão conquistar o seu coração

Histórias de amor, vingança e família conquistaram o público brasileiro; confira títulos que você não pode deixar de assistir

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 10:00

Novela turca: Dolunay (Lua de Mel) Crédito: Divulgação

As novelas turcas se tornaram um fenômeno global e o Brasil não ficou de fora dessa paixão. Com roteiros envolventes, produções de alto nível e personagens que ficam na memória, essas histórias conquistaram espaço no Globoplay, ampliando o catálogo com títulos de sucesso internacional.

Se você gosta de romances ardentes, dramas familiares e reviravoltas que fazem o coração disparar, estas seis novelas turcas são imperdíveis:

1. Dolunay (Lua de Mel)

  • Sinopse: Nazlı (Özge Gürel), estudante de gastronomia, começa a trabalhar como chef particular de Ferit (Can Yaman), um empresário rico e perfeccionista. Entre mal-entendidos hilários e momentos cômicos, nasce uma relação cheia de química e romance.

Por que assistir? Ideal para quem quer rir, suspirar e se encantar com um casal improvável. A produção mistura charme, culinária e amor em doses perfeitas.

2. Sr. Errado (Bay Yanlış)

  • Sinopse: Ezgi (Özge Gürel) está cansada de relacionamentos ruins e acaba cruzando com Özgür (Can Yaman), um mulherengo de bar. Para ajudá-la a conquistar outro pretendente, eles fingem namorar, mas o plano foge do controle e surge o romance verdadeiro.

Por que assistir? Rápida, divertida e moderna, a novela destaca a química impecável do casal e diálogos que arrancam risadas, perfeita para quem gosta de romances leves com humor e emoção.

Dolunay (Lua de Mel): Nazlı (Özge Gürel), estudante de gastronomia, começa a trabalhar como chef particular de Ferit (Can Yaman), um empresário rico e perfeccionista. Entre mal-entendidos hilários e momentos cômicos, nasce uma relação cheia de química e romance
Sr. Errado (Bay Yanlış): Ezgi (Özge Gürel) está cansada de relacionamentos ruins e acaba cruzando com Özgür (Can Yaman), um mulherengo de bar. Para ajudá-la a conquistar outro pretendente, eles fingem namorar, mas o plano foge do controle e surge o romance verdadeiro
Mãe (Anne): Zeynep (Cansu Dere), professora sensível, descobre que sua aluna Melek (Beren Gökyıldız) sofre maus-tratos. Determinada a protegê-la, ela cria um vínculo maternal inesperado que muda suas vidas para sempre
Hercai: Amor e Vingança: Miran (Akın Akınözü) planeja vingar a morte dos pais seduzindo Reyyan (Ebru Şahin), filha de seus inimigos. Mas o amor surge no meio da vingança, desencadeando uma trama de segredos e paixões inspirada em Romeu e Julieta
Maraslı: O Protetor: Um ex-soldado se vê envolvido em um perigoso jogo de crime e proteção ao encontrar a mulher de seus sonhos. Entre ação, romance e mistério, ele precisa enfrentar inimigos poderosos para salvar aqueles que ama
3. Mãe (Anne)

  • Sinopse: Zeynep (Cansu Dere), professora sensível, descobre que sua aluna Melek (Beren Gökyıldız) sofre maus-tratos. Determinada a protegê-la, ela cria um vínculo maternal inesperado que muda suas vidas para sempre.

Por que assistir? Um drama emocionante que mistura ternura e tensão, abordando temas como adoção, amor e superação, com atuações que arrancam lágrimas.

4. Hercai: Amor e Vingança

  • Sinopse: Miran (Akın Akınözü) planeja vingar a morte dos pais seduzindo Reyyan (Ebru Şahin), filha de seus inimigos. Mas o amor surge no meio da vingança, desencadeando uma trama de segredos e paixões inspirada em Romeu e Julieta.

Por que assistir? Para quem gosta de romance proibido, intrigas familiares e paisagens deslumbrantes, “Hercai” é viciante do início ao fim.

5. Maraslı: O Protetor

  • Sinopse: Um ex-soldado se vê envolvido em um perigoso jogo de crime e proteção ao encontrar a mulher de seus sonhos. Entre ação, romance e mistério, ele precisa enfrentar inimigos poderosos para salvar aqueles que ama.

Por que assistir? Ideal para quem gosta de adrenalina, romance intenso e tramas que misturam emoção e suspense em doses equilibradas.

Se você é fã de dizi/dişi e ainda não mergulhou nas novelas turcas do Globoplay, agora é a hora perfeita. Entre romances, dramas familiares e intrigas envolventes, essas produções oferecem histórias que prendem do começo ao fim.

