REMAKE

Versão turca de Avenida Brasil estreia no Globoplay; saiba mais

Adaptação da novela brasileira vira 'Leyla' na Turquia, com cenários de Istambul, novos galãs e muito drama

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de maio de 2025 às 15:35

'Leyla' remake de Avenida Brasil Crédito: Reprodução/TV Globo

A novela que parou o Brasil em 2012 ganhou um remake! A versão turca de Avenida Brasil, rebatizada como Leyla, está prestes a desembarcar no Globoplay ainda no segundo semestre deste ano, como parte do novo catálogo #GloboplayNovelas.>

Fruto de uma parceria inédita entre a Globo e a produtora Ay Yapım, uma das gigantes do mercado audiovisual da Turquia, Leyla transporta a clássica história de vingança para as ruas de Istambul, mantendo a essência da trama original, mas com uma nova roupagem cultural e estética.>

Na adaptação, a protagonista Nina agora se chama Leyla e é interpretada pela atriz Cemre Baysel, estrela de várias "dizis" (como são chamadas as novelas turcas). A vilã Carminha, por sua vez, se transforma em Nur, vivida por uma das maiores estrelas locais. Apesar da mudança de nomes e ambientação, o coração da história continua sendo a vingança da mocinha contra a mulher que destruiu sua infância.>

Elenco de 'Leyla', versão turca de Avenida Brasil 1 de 12

A produção estreou com força na Turquia em setembro de 2024 e rapidamente conquistou o público com suas paisagens cinematográficas, elenco charmoso e cenas de tirar o fôlego. Os fãs brasileiros agora aguardam com ansiedade para conferir a releitura desse clássico que marcou uma geração.>