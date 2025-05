SAÚDE

Coca-Cola Zero faz mal? Veja o que dizem especialistas sobre o consumo diário

Apesar de não conter açúcar, o refrigerante zero pode trazer riscos à saúde; veja o que dizem os especialistas e qual a quantidade segura

Ela é a queridinha de quem busca cortar calorias e ainda assim manter o sabor do refrigerante tradicional. Mas, afinal, Coca-Cola Zero é realmente inofensiva? Especialistas em nutrição explicam que, embora a bebida não tenha açúcar nem calorias, seu consumo frequente pode trazer efeitos indesejados à saúde. >

Rica em adoçantes artificiais como aspartame, ciclamato de sódio e acesulfame de potássio, a Coca-Cola Zero está longe de ser considerada uma opção "saudável". Ainda que esses compostos sejam aprovados por órgãos reguladores, estudos sugerem que seu uso excessivo pode estar ligado a problemas metabólicos, cardiovasculares e até alterações no microbioma (conjunto de microrganismos) intestinal.>

Qual a quantidade segura?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece limites diários para o consumo de adoçantes, com base no peso corporal:>

Ou seja: consumir uma ou duas latas por dia está dentro dos padrões considerados seguros. No entanto, nutricionistas reforçam que esses são limites máximos e não devem ser vistos como metas ou liberações para o uso diário.>

Riscos associados ao consumo excessivo

Mesmo dentro dos limites "seguros", o consumo frequente de Coca-Cola Zero pode não ser inofensivo. Entre os possíveis impactos negativos estão:>

O que dizem os especialistas

Para os nutricionistas, a palavra-chave é moderação. Refrigerantes zero não devem ser consumidos como substitutos regulares de bebidas saudáveis, como água, sucos naturais ou chás sem açúcar.>

Especialistas alertam que o consumo de Coca-Cola Zero deve ser feito com moderação, mesmo dentro de uma alimentação equilibrada. O médico Paulo Godoi (CRM/GO 19.101, CRM/SP 217.533) reforça que a bebida pode ser ingerida ocasionalmente, mas jamais deve substituir líquidos mais saudáveis, como água ou sucos naturais.>

A cirurgiã plástica Luciana L. Pepino (CRM-SP 106.491) também chama atenção para os riscos associados aos adoçantes artificiais presentes no refrigerante. Segundo ela, apesar de não conter açúcar, a Coca-Cola Zero pode interferir no metabolismo, na flora intestinal e até na saúde bucal.>