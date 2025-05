HOLLYWOOD

Amanda Bynes aparece irreconhecível; confira a evolução da ex-estrela teen que marcou os anos 2000

Conhecida por filmes como 'Ela é o Cara' e 'Hairspray', ex-atriz exibe mudança radical em suas redes sociais

Amanda Bynes, uma das estrelas mais marcantes das comédias adolescentes dos anos 2000, voltou a virar assunto nas redes socais após surgir com um visual completamente transformado. Longe das telas há mais de uma década, a ex-atriz apareceu recentemente no TikTok com os cabelos descoloridos, tatuagens visíveis no rosto e nos dedos, além de um piercing no nariz, mudanças que deixaram muitos seguidores em choque.>