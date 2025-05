SAÚDE

'Pé de Ozempic': pacientes que usam remédio para emagrecer relatam pesadelo

Especialistas alertam sobre os impactos na saúde e no bem-estar de quem usa o medicamento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2025 às 05:00

'Pé de Ozempic': pacientes que usam remédio para emagrecer relatam pesadelo

Um novo efeito colateral tem chamado a atenção de quem utiliza 'Ozempic', medicamento usado para tratamento de diabetes tipo 2 e, cada vez mais, para perda de peso. Conhecido como "pé de Ozempic", esse fenômeno resulta na perda de gordura na região dos pés, o que pode causar flacidez, pele enrugada e veias mais visíveis. >

Assim como outros efeitos estéticos ligados ao uso do Ozempic, como o "rosto de Ozempic" e a "boca de Ozempic", o "pé de Ozempic" é causado pela perda abrupta de gordura em diversas partes do corpo. Nos pés, essa alteração pode trazer consequências não apenas estéticas, mas também de mobilidade, com o risco de prejudicar a marcha e aumentar a vulnerabilidade a problemas ortopédicos.>

Um dos casos mais comentados nas redes sociais envolve a apresentadora britânica Sharon Osbourne. Após emagrecer cerca de 19 kg usando Ozempic, Sharon publicou uma foto descalça ao lado do neto, o que gerou comentários de seguidores sobre a aparência de seus pés, visivelmente enrugados e com veias aparentes. Embora ela não tenha mencionado diretamente o "pé de Ozempic", Sharon já declarou que emagreceu demais com o uso do medicamento e que não conseguiu recuperar o peso, motivo pelo qual interrompeu o tratamento.>

Sharon Osbourne em foto compartilhada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Especialistas alertam para os impactos dessa perda de gordura. A dermatologista Lilian Brasileiro explica que a semaglutida pode afetar áreas com pouca reserva de gordura, como o dorso dos pés, facilitando o surgimento de rachaduras e calos devido à menor hidratação natural da pele. Já a endocrinologista Tassiane Alvarenga destaca que o emagrecimento abrupto pode comprometer a sustentação da pele, levando à flacidez e envelhecimento precoce em diversas regiões do corpo.>

Para prevenir os efeitos do "pé de Ozempic", médicos recomendam uma abordagem cuidadosa, com perda de peso gradual, hidratação constante da pele e exercícios de fortalecimento muscular para os pés. O acompanhamento regular com profissionais de saúde é fundamental para garantir que o processo de emagrecimento seja seguro e que os efeitos colaterais sejam minimizados.>