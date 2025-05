COMPORTAMENTO ANIMAL

Como os cães enxergam as cores? Descubra como seu pet vê o mundo

Nova pesquisa revela que a visão deles é bem mais complexa do que se imaginava

Você já se perguntou como seu cachorro enxerga o mundo ao redor? Diferente do que muitos acreditam, os cães não veem tudo em preto e branco. Eles distinguem algumas cores, têm um campo de visão ampliado e uma capacidade surpreendente em ambientes com pouca luz. Um estudo recente aprofundou essas diferenças e revelou detalhes impressionantes sobre a percepção visual dos pets.>

Visão canina x visão humana

Embora os humanos tenham uma visão mais nítida e detalhada, os cães superam quando o assunto é enxergar em condições de baixa iluminação. Isso acontece porque eles têm mais bastonetes na retina, células sensíveis à luz, o que os torna capazes de se orientar mesmo no escuro, desde que haja um mínimo de luminosidade.>

Por outro lado, a nitidez da visão canina é inferior. Para enxergar um objeto com clareza semelhante à nossa, os cães precisam estar muito mais próximos dele, em geral entre 30 e 50 centímetros. Se estiver mais perto que isso, eles não conseguem focar bem e passam a confiar principalmente no olfato.>

Eles veem cores, mas não como nós

Isso significa que eles não distinguem bem cores como vermelho e verde. Essas tonalidades acabam se misturando visualmente. Já tons de azul e amarelo são mais evidentes para eles. Então, se você joga uma bolinha vermelha no gramado, é bem possível que seu pet veja tudo quase do mesmo tom.>

Raças e idades influenciam na interação com telas

Um estudo publicado em janeiro de 2024 pela revista Applied Animal Behavior Science mostrou que os cães interagem de formas diferentes com imagens exibidas em telas, como TVs e monitores, dependendo da idade e da saúde visual.>

Cães jovens ou com visão mais aguçada tendem a se interessar mais por vídeos, especialmente quando há movimento e presença de outros animais, principalmente cachorros. Já pets mais velhos ou com problemas de visão mostram menor engajamento. Algumas raças, como as de pastoreio, se destacaram pela atenção maior aos estímulos visuais.>