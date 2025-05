'SOPA ETERNA'

Teria coragem de comer? Conheça a sopa tailandesa que está no fogo há 50 anos

Brasileiros em mochilão pela Tailândia mostram iguaria milenar que virou atração turística em Bangkok

Durante uma viagem pela Tailândia, o casal de influenciadores Kauan e Ana, do perfil @boraviajar.bv, compartilhou com seus mais de 580 mil seguidores uma descoberta inusitada: a "sopa eterna" do restaurante Wattana Panich, em Bangkok. A iguaria chama atenção por um motivo impressionante: ela está em cozimento contínuo há mais de 50 anos. >

A receita segue a técnica tradicional do chamado ensopado perpétuo. Todos os dias, o caldo restante do dia anterior é mantido no fogo e enriquecido com carne fresca, temperos e água. Com isso, o sabor se intensifica com o passar dos anos, resultando em um prato encorpado e cheio de camadas de sabor.>