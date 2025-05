ESTILO TARZAN?

Ícone da Globo, ator decidiu se mudar e vive vida na floresta; entenda

Eterno Alexandre, de A Viagem, dispensou empregados e faz tudo sozinho

O ator Guilherme Fontes, que deu vida a um dos mais icônicos personagens da teledramaturgia brasileira, decidiu se mudar e viver numa floresta. Em uma casa enorme, cercada pela Mata Atlântica, com parede de pedras e piscina ao fundo, o eterno Alexandre, de A Viagem, se refugira no meio do Rio de Janeiro, no limite com a Floresta da Tijuca, vizinho da Rocinha. >