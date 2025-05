ACABOU

Terminou mesmo? Após treta, Duda Guerra dá unfollow e deleta fotos com Benício Huck

Casal entrou em crise após polêmica envolvendo a influenciadora

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2025 às 12:01

Duda Guerra e Benício Huck Crédito: Reprodução/Instagram

O namoro entre Duda Guerra e Benício Huck parece mesmo ter chegado ao fim. A influenciadora excluiu todas as fotos que tinha ao lado do filho de Angélica e Luciano Huck nas redes sociais, e os dois deixaram de se seguir. A ação foi tomada poucas horas depois de o Portal LeoDias divulgar que o rapaz teria colocado ponto final no relacionamento.>

Na última quinta-feira (8), Benício apagou a foto com a namorada da conta principal e deixou de segui-la em sua conta pública. No mesmo dia, porém, Duda ainda apareceu com a aliança de namoro. Porém, na manhã desta sexta-feira (9), o perfil da jovem também apareceu sem imagens com o então amado.>

A crise do casal aconteceu em meio a uma polêmica envolvendo um episódio de ciúmes protagonizado por Duda. Em meio a uma viagem, a influenciadora teria resolvido 'tirar satisfações' com Antonela Braga, também criadora de conteúdo, sobre ela ter solicitado seguir o perfil privado de Benício no Instagram. A confusão tomou proporções maiores quando Antonela decidiu expor como a situação ocorreu - e até Angélica fez um pronunciamento diante da treta.>