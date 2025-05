PIVÔ?

Quem é Antonela Braga? Adolescente que causou ciúmes em Duda Guerra, namorada de Benício Huck

Com 1,8 milhão de seguidores, a influenciadora de 16 anos está no centro de uma polêmica com a nora de Angélica

Heider Sacramento

Publicado em 8 de maio de 2025 às 06:00

Antonela Braga, influenciadora de 16 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Nos últimos dias, uma adolescente carioca chamou atenção nas redes sociais e virou tema de debates entre os jovens e fãs do universo teen. Trata-se de Antonela Braga, influenciadora de 16 anos, que se envolveu em uma polêmica com Duda Guerra, também de 16, namorada de Benício Huck — filho de Angélica e Luciano Huck. >

A confusão ganhou força depois que Duda confirmou publicamente que ficou incomodada ao descobrir que Antonela passou a seguir o Dix de Benício, uma conta privada na rede social voltada apenas para melhores amigos e conteúdos íntimos.>

“Ela seguiu o Dix dele. Dix é uma conta privada na rede social, não uma conta normal. Ele já é uma pessoa reservada, o perfil público dele é fechado, imagina o Dix. Ele é só para melhores amigos, para postar intimidades, o que você não postaria no normal. Eles [Antonela e Benício] não são do mesmo grupo de amizade, não se conhecem, não convivem e nunca nem se viram, por que ela seguiria?”, questionou Duda, durante um desabafo.>

Segundo ela, o incômodo não parou por aí. A jovem afirmou ainda ter ouvido de terceiros que Antonela teria um histórico de se envolver com interesses românticos de amigas, o que a levou a confrontá-la durante uma viagem em que ambas estavam presentes. O desentendimento ainda envolve outros nomes da mesma turma, como Liz Macedo e Julia Pimentel.>

Quem é Antonela Braga?

Natural do Rio de Janeiro, Antonela se mudou para Minas Gerais ainda criança, acompanhando a mãe, que cursava a universidade. No entanto, anos depois, retornou à capital fluminense — uma decisão influenciada por uma consulta com uma astróloga.>

“Sou muito grata pela minha mãe ter voltado para cá. Sou apaixonada por essa cidade. Minha mãe acredita muito no horóscopo e um guru disse para ela que, por ser de Peixes, eu ‘só iria deslanchar quando ficasse na água’. Então ela se mudou para o Rio e, realmente, eu comecei a ser mais feliz, produzir conteúdo e etc.”, contou Antonela em vídeo publicado no YouTube.>

Com 1,73m de altura, ela diz se sentir fora dos padrões da maioria das meninas da sua idade, mas encara com leveza. Em um vídeo no TikTok que viralizou, ela compartilhou uma de suas maiores inseguranças: o perfil do nariz.>

“Sou relativamente alta para as meninas da minha idade. [...] Há um tempo, fiz um vídeo no TikTok que viralizou falando sobre minha insegurança com o perfil do rosto. Realmente, eu tenho problema com isso e tem até uma cirurgia para corrigir, mas minha mãe não deixa eu fazer porque ela acha que é perigoso. Prefiro não fazer rinoplastia, talvez uma rinomodelação”, explicou.>

Vida pessoal e redes sociais

Com mais de 1,8 milhão de seguidores no Instagram, Antonela compartilha sua rotina de estudos, treinos e momentos com amigos e familiares. Apesar da popularidade, diz ser seletiva nos relacionamentos e revelou que só beijou cinco pessoas até hoje.>

“Perdi meu ‘BV’ com 12 anos, mas foi por puro impulso e pressão dos meus amigos. Todo mundo pressionava e, juro, não façam isso. Eu fiquei nervosa, não sou muito de beijar, eu beijo pouca gente”, disse.>