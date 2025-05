BASTIDORES DA TV

Casa nova? Sonia Abrão grava na Globo e agita bastidores de programa

Apresentadora surpreende ao surgir nos estúdios da concorrência

Heider Sacramento

Publicado em 7 de maio de 2025 às 20:24

Sônia Abrão gracou programa na TV Globo Crédito: Reprodução/Facebook

Sonia Abrão, uma das figuras mais conhecidas da televisão brasileira, movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (7) ao revelar que esteve nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro. A apresentadora da RedeTV! compartilhou o momento com os seguidores no Instagram e confirmou que participou das gravações do “Que História É Essa, Porchat?”, programa de Fábio Porchat exibido na emissora carioca. >

“E aí, pessoal. Já estamos aqui no Rio de Janeiro, nos estúdios da Globo, indo para a gravação do ‘Que História É Essa, Porchat?’. Vocês segurem, porque realmente vai ser muito engraçado”, declarou a jornalista, empolgada com a novidade.>

A visita inesperada de Sônia à concorrente reacendeu os rumores sobre a relação amistosa entre a apresentadora e os Marinho, donos do Grupo Globo. Nos bastidores, já se comenta há algum tempo a boa convivência de Abrão com a alta cúpula da emissora, algo que ficou ainda mais evidente no fim de 2023, quando ela marcou presença no especial “Melhores do Ano”, do Domingão com Huck, ao lado de nomes como William Bonner.>