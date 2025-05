SAÚDE

Preta Gil deixa hospital em São Paulo e anuncia nova fase do tratamento nos EUA

Cantora compartilhou nas redes que segue se fortalecendo para dar continuidade ao tratamento contra o câncer fora do país

A cantora Preta Gil , de 49 anos, recebeu alta após passar a última semana internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A artista usou suas redes sociais nesta quarta-feira (7) para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde e revelar os próximos passos em sua luta contra o câncer. >

"Passei a última semana internada no @hsiriolibanes sob os cuidados da minha amada equipe médica!!!! Já estou em casa e sempre cercada pelos meus amores!!!!", escreveu Preta, demonstrando gratidão e alívio por estar novamente ao lado da família.>

Mesmo fora do hospital, Preta Gil segue em processo de recuperação e se prepara para uma nova etapa no exterior. Segundo ela, o próximo passo do tratamento será realizado nos Estados Unidos.>