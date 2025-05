EMOÇÃO

Preta Gil recebe alta e Gilberto Gil comemora: 'Preta de volta em casa'

Após dias internada, cantora retorna ao convívio da família e é recebida com carinho por Gil e Flora Gil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2025 às 10:51

Preta Gil recebe alta e Gilberto Gil comemora: 'Preta de volta em casa' Crédito: Reprodução/Instagram

a manhã desta quarta-feira (07) está sendo marcada por emoção para família de Preta Gil. O cantor Gilberto Gil (82), usou as redes sociais para celebrar o retorno da filha, Preta Gil (50), ao lar. Ao lado da esposa, Flora Gil, o músico compartilhou um clique em que aparece abraçado à cantora, visivelmente feliz com a recuperação dela. Na legenda simples, mas carregada de sentimento, escreveu: "Preta de volta em casa".>

Nos comentários da publicação, a comoção foi geral. Fãs e amigos demonstraram apoio e alegria pelo momento. "A carinha do Gil de preocupado, emocionado, aliviado", comentou uma seguidora. "Melhor post do dia! Viva Pretinha!", disse outra. Houve também quem reforçasse o carinho pela artista: "Deus é mais e Preta é luz".>

Preta Gil, que enfrenta uma dura batalha contra um câncer colorretal, foi internada recentemente no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e avaliações médicas. De acordo com sua equipe, ela deve buscar um novo tratamento nos Estados Unidos, mas a data da viagem ainda não foi definida.>

Na noite anterior à alta, Preta Gil publicou nos Stories ao lado do marido e da enteada ainda no hospital. Horas depois, confirmou à imprensa que Preta já estava em casa, comemorando a conquista de mais uma etapa no tratamento.>

Fotos postadas por Flora Gil da visita à Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram

A última internação da cantora havia ocorrido entre os dias 6 e 16 de abril. Antes disso, ela passou por uma transferência hospitalar do Rio de Janeiro para São Paulo, utilizando uma UTI aérea. Apesar do momento delicado, Preta emocionou o público ao subir ao palco no dia 26 de abril, durante o show da turnê de despedida de Gilberto Gil, no Allianz Parque. Juntos, eles cantaram Drão, composição que Gil fez para Sandra Gadelha, mãe de Preta.>

Fotos postadas por Flora Gil da visita à Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram

Durante participação recente no Domingão do Huck, a cantora compartilhou com o público sua determinação: "No Brasil, já fizemos tudo que podíamos. Agora, a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou".>