TELEVISÃO

Após saída conturbada do SBT, Datena é contratado pela RedeTV!

Jornalista retorna à emissora onde atuou em 2002 e promete entregar um programa com sua marca registrada

A movimentação acontece poucos dias após o apresentador ter deixado o SBT. Durante sua última aparição no programa Fofocalizando, na sexta-feira (2), Datena chamou atenção ao encerrar sua participação com uma frase enigmática: “Até quando Deus quiser.”>

No dia seguinte, o SBT divulgou uma nota oficial confirmando a saída do âncora. Segundo o comunicado, o próprio jornalista pediu a rescisão do contrato após ser informado de que a emissora promoveria mudanças em sua grade. “Na próxima semana, a emissora apresentaria novos projetos para o âncora, que tomou uma decisão antes mesmo da oficialização. O SBT tem enorme respeito por Datena e deseja a ele sucesso nas próximas jornadas”, informou o canal.>

Com uma carreira consolidada na televisão e conhecido por seu estilo direto, Datena prepara agora sua estreia na nova casa, com a expectativa de fortalecer a presença da RedeTV! no jornalismo nacional e disputar audiência no horário nobre.>