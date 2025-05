POLÊMICA

Influencer que chamou colegas de ‘favelados’ é expulso de faculdade

Leonardo Ávila, filho de uma autoridade do DF, gerou revolta nas redes sociais ao publicar vídeo com falas preconceituosas

Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2025 às 16:55

Leonardo Ávila é filho de Leonardo Oliveira de Ávila, presidente do Codese-DF Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Leonardo Ávila, conhecido por suas postagens nas redes sociais e por acumular mais de 230 mil seguidores, foi expulso da faculdade particular em que cursava Administração no Distrito Federal, após divulgar um vídeo com falas preconceituosas contra colegas. O caso, que repercutiu no início de abril de 2025, mobilizou a comunidade acadêmica e levou à abertura de uma apuração pelo Ministério Público do DF. A informação foi divulgada pela colunista do Metrópoles Mirelle Pinheiro. >

No vídeo publicado em uma rede social, Ávila afirmou: “O povo, pelo menos na minha faculdade, não é só pobre de dinheiro, é pobre de tudo, entendeu? O povo ainda fala: ‘Nossa, Léo, mas a sua faculdade é cara’. É cara, mas qualquer um arruma um jeito de pagar aqui, porque só tem favelado.”>

A declaração provocou indignação entre alunos e professores do campus localizado na Asa Norte, em Brasília. Diante da repercussão, a faculdade instaurou um comitê disciplinar composto por três docentes. Cerca de dez dias atrás, a comissão deliberou pela expulsão do estudante, entendendo que a atitude fere os princípios da instituição. A decisão, segundo fontes ligadas à administração, foi tomada para reforçar o compromisso com uma educação baseada no respeito e na inclusão.>

Apesar da decisão oficial, Leonardo alegou que a saída foi voluntária. Em nota enviada a coluna, afirmou: “Tomei a decisão de realizar a troca de faculdade, optando por uma instituição que me agregará mais intelectualmente e que continue alinhada aos meus valores de respeito e excelência no aprendizado.” O influenciador disse ainda que desde a polêmica, “boatos equivocados” têm sido disseminados sobre ele.>

O caso também chegou ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que instaurou uma Notícia de Fato no dia 10 de abril para apurar as declarações discriminatórias. A medida foi motivada por denúncias feitas por estudantes da própria faculdade. De acordo com especialistas em direito educacional, episódios como este podem configurar crime de injúria ou discurso de ódio, passíveis de investigação judicial e sanções administrativas.>