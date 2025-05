MATERNIDADE

Filha de Ludmilla e Brunna nascerá nos EUA: entenda como fica a nacionalidade de Zuri

Bebê terá cidadania americana por nascimento, mas isso não garante residência para os pais

Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2025 às 16:20

Ludmilla e Brunna Crédito: Reprodução/Instagram

Na reta final da gravidez e prestes a celebrar seu primeiro Dia das Mães, Brunna Gonçalves aguarda o nascimento da filha Zuri ao lado da esposa, a cantora Ludmilla. A dançarina está em Miami, nos Estados Unidos, onde a bebê nascerá, enquanto Ludmilla já retornou ao Brasil para cumprir compromissos profissionais. >

Desde abril, Brunna tem aproveitado a estadia no apartamento do casal, um imóvel de luxo avaliado em R$ 13,5 milhões, para ajustar os últimos detalhes do enxoval da bebê. “O quartinho dela aqui de Miami está quase pronto. Essa semana, finalizamos. Toda vez que entro, me emociono”, revelou a influenciadora.>

Com a confirmação de que Zuri nascerá em solo americano, muitas dúvidas surgem sobre a nacionalidade da criança. De acordo com especialistas em imigração dos Estados Unidos, qualquer bebê nascido em território americano automaticamente adquire a cidadania do país. Isso é garantido pela 14ª Emenda da Constituição dos EUA, que estabelece que “todas as pessoas nascidas nos Estados Unidos são cidadãs dos Estados Unidos”.>

Nos últimos anos, debates sobre mudanças nessa legislação foram levantados, especialmente durante o governo Donald Trump, que tentou restringir o direito de cidadania por nascimento. No entanto, especialistas afirmam que, apesar das tentativas, a regra continua válida e em vigor.>

É importante destacar que essa cidadania não se estende automaticamente aos pais. Segundo explicações de profissionais da área jurídica, um filho cidadão americano só pode solicitar residência para os pais quando completar 21 anos. A prática é comum entre famílias que desejam garantir oportunidades futuras para os filhos nos Estados Unidos.>