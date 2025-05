RODA VIVA

Paolla Oliveira defende direito ao aborto e rebate pressão por maternidade: 'É escolha da mulher'

Atriz critica estigmas femininos e fala sobre a decisão de não ser mãe

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de maio de 2025 às 15:08

Paolla Oliveira defende direito ao aborto e rebate pressão por maternidade: 'É escolha da mulher' Crédito: Reprodução/TV Cultura

No Roda Viva desta segunda-feira (03), Paolla Oliveira protagonizou um dos debates mais intensos da televisão recente ao tocar em temas delicados como aborto, maternidade, pressão estética e sua vivência no carnaval. Com firmeza e autenticidade, a atriz defendeu o direito das mulheres sobre seus próprios corpos e causou forte repercussão nas redes sociais.>

"A gente vive cercada de imposições. Desde a aparência até decisões mais profundas, como ter filhos ou não. Tudo parte do mesmo lugar: o direito de escolha. E, sim, isso inclui o aborto", declarou. Para Paolla, não considerar o aborto como uma possibilidade é um retrocesso. "Sou a favor. É uma decisão da mulher, tem que ser", afirmou.>

A atriz, que interpreta Heleninha no remake de Vale Tudo, personagem que lida com o alcoolismo, disse que buscou compreender as transformações sociais em torno do tema para trazer mais profundidade ao papel. "Heleninha carrega camadas. Ela é mais que um estereótipo. É uma mulher cheia de conflitos e nuances.">

Durante conversa, Paolla também falou sobre as críticas que recebe por conta de sua aparência. "Passei muito tempo tentando caber em padrões que não me pertenciam. Precisei me libertar para me sentir bonita de verdade", confessou.>

Sobre a maternidade, a atriz foi direta ao dizer que não se vê como mãe no momento e que isso já impactou sua carreira. "Não tenho mais vergonha de dizer que não quero ter filhos. Já perdi trabalhos por isso. A maternidade é linda, mas precisa ser uma decisão consciente. Congelei óvulos, sim, e desejo que outras mulheres também tenham esse direito.">

A repercussão de suas falas nas redes foi intensa. Enquanto muitos aplaudiram sua postura, outros reagiram com ataques, especialmente ao posicionamento sobre o aborto. Comentários ofensivos chegaram a acusá-la de incentivar o "assassinato de bebês". Ainda assim, Paolla se manteve firme em seu discurso.>

Sobre o carnaval, do qual se afastou para focar na TV, Paolla revelou o quanto a festa sempre representou uma forma de liberdade: "O carnaval é um espaço de expressão, de entrega, de conexão com o corpo e a comunidade.">

Por fim, a artista sugeriu que sua substituta como Rainha de Bateria fosse uma mulher da comunidade. "Muito do que vivi na escola veio do vínculo com as pessoas de lá. Seria lindo ver esse protagonismo sendo reconhecido.">