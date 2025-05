CONFISSÕES

Carlinhos Maia contraria marido e desabafa sobre ser pai: 'E se eu não souber amar essa criança?'

Influenciador emociona ao revelar dilemas sobre adoção, traumas do passado e o medo de não estar pronto para a paternidade

Durante sua participação no Sabadou com Virginia, Carlinhos maria protagonizou um momento de grande sinceridade ao falar sobre a possibilidade de se tornar pai. O influenciador abriu o coração ao abordar os conflitos internos que enfrenta ao considerar a paternidade, especialmente por conta das marcas que carrega da infância.>

Carlinhos explicou que, durante muito tempo, colocou as necessidades dos outros acima das suas. Agora, pela primeira vez, sente que está vivendo por si. "Se eu trouxer uma criança ao mundo sem estar totalmente pronto para amá-la como ela merece, isso seria egoísmo com ela também", refletiu.>

Apesar dos medos, ele não descarta o sonho de ser pai. "Eu me preparo. Peço a Deus: se for pra acontecer, que Ele me capacite pra amar do jeito certo", completou.>