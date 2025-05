É O AMOR!

Amado Batista e esposa 51 anos mais nova são filmados aos beijos em jogo da Série B; veja vídeo

Casal acompanhou vitória do Goiás sobre o Avaí no estádio da Serrinha, em Goiânia

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2025 às 13:31

Amado Batista e esposa em estádio Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Amado Batista, de 74 anos, roubou a cena ao aparecer no maior clima de romance com a esposa, a miss Calita Franciele, de 23, durante o jogo entre Goiás e Avaí, na noite da última segunda-feira (5). Os dois foram filmados aos beijos no estádio da Serrinha, em Goiânia, enquanto assistiam à partida entre as equipes, que terminou com vitória do time da casa por 2x1, pela 6ª rodada da Série B.>

A presença do casal foi captada pelas câmeras da ESPN, que transmitiu o duelo ao vivo via streaming da Disney+. "É o Amado Batista? É o Amado Batista. Tá com a namorada ou noiva, não me lembro bem, agora", diz o narrador. "Ele está amando", completa outro profissional. >

"Grande Amado Batista. É casado, ele é casado, vou pegar depois o nome da esposa dele. Ao vivo o Amado Batista na ESPN, que momento, meus amigos! Grande nome da música brasileira, esmeraldino o Amado Batista", completa o narrador.>

AMOR EM CAMPO! Amado Batista, torcedor do Goiás, acompanhou o jogo na Serrinha ao lado da esposa. Presença ilustre nas arquibancadas! ?⚽ pic.twitter.com/3rfeRbL8nm — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) May 6, 2025