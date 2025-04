LUA DE MEL

Médico de Amado Batista revela que cantor deu um 'plus na testosterona' para 'dar conta do recado'

Famoso casou com miss 51 anos mais nova em março

Elis Freire

Publicado em 17 de abril de 2025 às 16:25

Amado Batista e Calita Fernandes Crédito: Reprodução/Instagram

Médico do cantor Amado Batista, Bernardo Guimarães, revelou que o famoso recorreu a um procedimento antes da lua de mel com a esposa Calita Franciele Miranda para “dar conta do recado”. Amado, de 74 anos, e Calita, de 23 anos, se casaram no início de março e partiram para um resort na Bahia. >

Em entrevista ao podcast Colmeia Cast, o doutor contou que deu um ‘plus’ na testosterona do cantor antes do período romântico com a recém esposa. O casal oficializou a união em cerimônia familiar no interior do Mato Grosso, em uma propriedade rural de Amado.>

“Ele foi… casou, está bem, tranquilo. Até dei um ‘plus’ na testosterona dele para ele passar uma lua de mel feliz”, revelou o profissional.>

Bernardo também abriu um momento em que Amado Batista conversou com ele sobre se casar com uma mulher 50 anos mais nova. “Ele chegou para mim e perguntou: ‘Doutor, o que você acha de eu casar com uma moça 50 anos mais jovem?'”, disse o médico. “Eu falei assim: ‘Ué, Amado, você está com 74, com idade de um jovem de 40, metabolicamente falando. Perdeu 30 quilos, tá disposto para trabalhar. Você ainda vai ter sobrevida longa. Aproveite a beleza da vida como se cada dia fosse um presente. Vai pra cima, meu amigo, seja feliz, que isso é o importante, leve com você a felicidade”, contou.>