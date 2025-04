PRÉ-FERIADO

Iza aparece com Nala na Bahia curtindo praia: 'Qualquer coisa vai avisando'

Cantora está em Praia do Forte com a filha pequena e namorado

Elis Freire

Publicado em 17 de abril de 2025 às 15:57

Iza e Nala em Praia do Forte Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O feriado de Páscoa já começou para a cantora IZA! A famosa publicou um carrossel de fotos nesta quinta (17) onde aparece curtindo a praia com a filha pequena Nala e seu namorado Yuri Lima. O destino escolhido foi Praia do Forte, vila do litoral Norte da Bahia, onde a família está hospedada em um resort à beira-mar. >

As fotos da viagem deixaram os seguidores encantados, principalmente com a fofura de Nala, de apenas 6 meses. “Qualquer coisa vai me avisando”, escreveu a cantora na legenda do post no Instagram.>

Diversos famosos e amigos elogiaram os registros de momentos solares de curtição. “Ai meu Deus! Eu amo!”, declarou Sheron Menezzes. “ Melhor Spa, melhor água do mar”, destacou a apresentadora Astrid Fontenelle, se derretendo com a publicação.>