FILMAÇO

Ganhador de Oscar, 'Conclave' está disponível no Prime Video

Filme estrelado por Ralph Fiennes aborda relações entre política, religião e interesses privados

Elis Freire

Publicado em 16 de abril de 2025 às 21:15

"Conclave" Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O que acontece após a morte de um papa? Esse estopim move a trama de “Conclave”, ganhador do Oscar 2025 de Melhor Roteiro Adaptado. Agora o filme está disponível no catálogo da Prime Vídeo para o público assistir de casa. Os assinantes do serviço de streaming podem comprar o filme por R$ 39,90 ou alugar por R$ 14,90, para ver quantas vezes quiser em 24h.>

Estrelado por Ralph Fiennes, o longa premiado tem direção de Edward Berger e foi adaptado a partir de livro de mesmo nome de Robert Harris, publicado em 2016.>

A história aborda relações entre política, religião e interesses privados ao acompanhar os eventos que seguem a morte do papa, quando os cardeais se reúnem para decidir quem será o novo pontífice. Lawrence, conhecido como Cardeal Lomeli (Ralph Fiennes), é escolhido para conduzir o conclave e acaba no centro de uma conspiração ao descobrir um segredo do falecido papa que pode abalar os alicerces da Igreja. >

“Conclave” tem ainda no grande elenco nome como Stanley Tucci, Isabela Rossellini e John Lithgow, tendo estreado nos cinemas brasileiros em 23 de janeiro. As gravações ocorreram nos estúdios Cinecittà, em Roma, onde a Capela Sistina foi recriada em detalhes para ambientar a história com fidelidade.>