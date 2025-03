PARAÍSO BAIANO

Pé na areia e diária de R$ 1,5 mil: Amado Batista e esposa 51 anos mais nova curtem lua de mel em resort na Bahia

Casal aproveita dias de descanso em resort na Bahia após cerimônia na fazenda do cantor

Após oficializar a união em uma cerimônia na fazenda de Amado Batista , o cantor e sua esposa 51 anos mais nova, Calita Fernandes, embarcaram para a Bahia para curtir a lua de mel. O destino escolhido foi Morro de São Paulo, um dos paraísos mais disputados do litoral baiano. O casal chegou ao local na última terça-feira (18) e se hospedou no Patachocas Beach, resort de luxo situado na Quarta Praia. >

O hotel, que ocupa uma antiga fazenda de coco, oferece bangalôs confortáveis, piscina ao ar livre e vista privilegiada do mar. Além disso, o restaurante do resort combina a culinária mediterrânea com pratos típicos da Bahia, proporcionando uma experiência gastronômica exclusiva. As diárias podem chegar a R$ 1.500, e os hóspedes contam com serviços diferenciados, incluindo transfer gratuito e lojas dentro da propriedade.>