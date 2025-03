TRAGÉDIA

Caseiro processa Amado Batista após morte de criança em sua fazenda

Pais do menino alegam negligência e pedem indenização milionária; cantor nega responsabilidade no caso

Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2025 às 11:36

Amado Batista Crédito: Reprodução

O cantor Amado Batista está sendo processado na Justiça após a morte trágica de uma criança de 3 anos em sua fazenda, no interior de Goiás. O menino, filho do então caseiro Jorlan Barbosa e de Tatiane Francisca, morreu afogado na piscina da propriedade. O casal afirma que houve negligência por parte dos funcionários do artista e que a tragédia poderia ter sido evitada. >

Segundo os pais, a criança foi levada para um hospital no interior do estado, quando poderia ter recebido atendimento em uma unidade de saúde mais equipada na capital, Goiânia. Eles também afirmam que já haviam solicitado que a piscina fosse cercada, mas que o pedido não foi atendido.>

O processo teve início em 2023 e deve ter julgamento no segundo semestre deste ano. O casal busca na Justiça uma pensão mensal ou um pagamento único de R$ 450 mil, além de uma indenização de R$ 500 mil.>

Defesa de Amado Batista>

Amado Batista nega qualquer responsabilidade no caso e atribui a tragédia à falta de atenção dos próprios pais. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o cantor já apresentou suas testemunhas, enquanto os pais da criança enfrentam dificuldades para incluir as pessoas que escolheram, pois possuem vínculo familiar com elas.>