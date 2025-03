CASAMENTO CIVIL

Amado Batista e Calita Franciele oficializam união em cerimônia civil

O cantor e a miss se casaram em Água Boa (MT), e já preparam uma grande festa para o sábado (15), com detalhes mantidos em segredo

Amado Batista, de 74 anos, e Calita Franciele, de 23, oficializaram sua união civil nesta quinta-feira (13), em um cartório em Água Boa, no estado de Mato Grosso. A Miss Universe Mato Grosso compartilhou detalhes do momento em seus stories no Instagram, comemorando a formalização do casamento. >