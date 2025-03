REAÇÃO

Baby do Brasil se manifesta após críticas por pedido de perdão a abusadores; veja vídeo

A cantora e pastora se defende de polêmicas sobre suas declarações em culto e responde acusações de LGBTfobia

Após a repercussão negativa de suas declarações em um culto realizado na balada D-Edge , em São Paulo, Baby do Brasil se manifestou nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (14). Em um vídeo publicado em seu Instagram, a cantora e pastora esclareceu suas palavras sobre o perdão, especialmente em situações delicadas como o abuso sexual, e respondeu às críticas que recebeu, incluindo acusações de LGBTfobia. >

“Depois de refletir sobre o que está sendo dito sobre mim nos últimos dias, achei melhor falar diretamente com vocês, para que todos ouçam da minha boca o que realmente penso”, afirmou Baby, que decidiu usar a plataforma para explicar sua posição. A polêmica surgiu após a cantora pedir em seu culto que vítimas de abuso, incluindo aqueles cometidos dentro de famílias, perdoassem seus agressores.>

No vídeo, a cantora explicou que se referia ao "perdão que liberta", aquele que é encontrado nas escrituras sagradas. "Não estou falando de um perdão que abre mão da justiça, nem que inocenta alguém de seus erros. Falo do perdão que, ao ser liberado, nos livra dos gatilhos que nos acompanham pela vida", justificou, ressaltando que suas palavras estavam em consonância com seus princípios bíblicos.>