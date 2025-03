VIOLÊNCIA

Baby do Brasil causa revolta ao pedir que vítimas de abusos sexuais perdoem seus agressores

Fala foi feita em pregação em balada de São Paulo

A cantora e pastora Baby do Brasil fez uma pregação na última segunda (10) na casa de shows D-Edge, badalado espaço de música eletrônica na Barra Funda, em São Paulo. O culto, intitulado "Frequência com Deus", contou com uma plateia formada por dezenas de fiéis, contudo, uma declaração da artista causou revolta nas redes sociais. >

Na cerimônia religiosa, Baby pede para que os devotos presentes ergam os braços e que se livrem de todos sentimentos ruins. Em seguida, a ex-integrante do Novos Baianos pediu que as vítimas de abusos sexuais perdoem aqueles que lhe fizeram mal. >

O trecho da fala de Baby começou a circular nas redes sociais, com críticas à postura da cantora e pastora. No X, antigo Twitter, internautas classificaram o discurso como "absurdo", "problemático", "vergonhoso" e “ridículo”. As críticas também foram direcionadas ao dono da balada, Renato Ratier, que estava presente na pregação. “Nunca mais piso os pés na D-Edge. Não vou dar meu dinheiro para empresário que concorda com abusador”, escreveu uma conta no X. >