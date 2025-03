BATALHA JUDICIAL

Família de Gugu exige indenização milionária e condenação de suposto filho

A disputa pela herança bilionária ganha novos contornos com o pedido de condenação de Ricardo Rocha, que tenta provar ser filho biológico do apresentador

Heider Sacramento

Publicado em 14 de março de 2025 às 08:10

Ricardo Rocha e Gugu Liberato Crédito: Reprodução

A batalha judicial pela herança de Gugu Liberato (1959-2019) segue agitada. A família do apresentador intensificou a ação contra Ricardo Rocha, o homem que alega ser filho biológico de Gugu, mas que teve os exames de DNA refutados. O vendedor de carros de luxo não se deu por vencido e, após os resultados negativos, solicitou a exumação do corpo de Gugu, alegando que o apresentador não seria filho biológico de Maria do Céu Morais Liberato, sua mãe. A informação é do Splash UOL. >

A família de Gugu reagiu com veemência e, além de pedir a condenação de Rocha por litigância de má-fé, solicitou uma indenização de até R$ 100 milhões. "A má-fé do autor é evidente", afirmam os advogados da família, que ressaltam o transtorno causado pela insistência de Rocha em manter uma tese desacreditada.>

Ricardo Rocha entrou no cenário em junho de 2023 e, desde então, impôs exigências que travaram a partilha da herança. Após o exame de DNA realizado em dezembro de 2024, a Justiça concluiu que não havia vínculo biológico entre Rocha e Gugu. No entanto, o vendedor persistiu e, em fevereiro deste ano, entrou com um pedido de exumação, alegando que os testes negativos ocorreram devido a Gugu não ser filho biológico de sua mãe. A Justiça acolheu o pedido, o que gerou uma reação imediata da defesa dos herdeiros.>

Os advogados da família Liberato argumentam que Rocha está desrespeitando acordos firmados previamente, quando ele próprio concordou em não exigir a exumação caso os exames fossem feitos com a comparação de seu DNA com o de Maria do Céu e outros membros da família. "O autor descumpre o acordo, induzindo o reconhecimento do vínculo biológico que já se comprovou inexistente", explicam.>

Prejuízos financeiros >