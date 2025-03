EM ROMA

Papa Francisco completa um mês internado; veja boletim de saúde atualizado

Apesar da internação, o Vaticano tem enfatizado que o papa continua ativo em suas funções

Carol Neves

Publicado em 14 de março de 2025 às 07:36

Papa Francisco Crédito: Shutterstock

O Vaticano informou que o papa Francisco, de 88 anos, teve mais uma noite tranquila. Ele completou um mês de internação nesta sexta-feira (14) no hospital Gemelli, em Roma, onde foi internado devido a uma infecção respiratória grave. No início da hospitalização, foi divulgado que o pontífice sofria de pneumonia bilateral, uma condição que dificulta a respiração e pode causar inflamação e cicatrizes nos pulmões. Esse diagnóstico aumentou a preocupação com a saúde do líder da Igreja Católica, que já havia passado por uma cirurgia para remover o lobo pulmonar direito na juventude. >

Durante o tratamento, os médicos alertaram para o risco de sepse, uma resposta inflamatória grave do organismo a infecções, caso os germes das vias respiratórias atingissem a corrente sanguínea. No entanto, essa possibilidade diminuiu recentemente, com melhora significativa no estado de saúde de Francisco. Na última segunda-feira (10), a equipe médica retirou o prognóstico reservado, indicando que não há mais risco iminente de morte. Além disso, uma tomografia de tórax realizada na quarta-feira (12) confirmou a evolução positiva do quadro clínico.>

Apesar da internação, o Vaticano tem enfatizado que o papa continua ativo em suas funções. Ele tem despachado documentos, preparado textos para orações e recebido o secretário de Estado, Pietro Parolin, número dois da Cúria Romana. No entanto, Francisco precisou delegar compromissos relacionados ao Jubileu e, há quatro domingos, não realiza o tradicional Angelus na praça São Pedro.>

Os boletins médicos, divulgados diariamente, são elaborados pelos especialistas responsáveis pelo tratamento e resumem as avaliações clínicas. Eles são liberados "de acordo com o Santo Padre", que sempre insistiu na transparência. "O papa sempre quis que disséssemos a verdade", afirmaram os médicos no início da internação. A transparência incluiu detalhes delicados, como a necessidade de aspiração de vômito inalado.>

Sobre a ausência de imagens de Francisco no hospital, os médicos explicaram que não é possível fotografá-lo de pijama. "Não é que ele fica vestido como papa o dia todo", disse Sergio Alfieri, um dos médicos, ressaltando a importância de respeitar a privacidade do pontífice.>