SEGUE INTERNADO

Apesar de melhora, é 'cedo demais' para Papa Francisco deixar o hospital, diz Vaticano

Pontífice foi hospitalizado em 14 de fevereiro após sofrer crises respiratórias

Carol Neves

Publicado em 10 de março de 2025 às 13:49

Papa Francisco Crédito: Reprodução

O papa Francisco, internado há mais de três semanas no Hospital Gemelli, em Roma, por pneumonia, continua apresentando sinais de melhora, mas ainda "é cedo demais" para que ele retorne à residência de Santa Marta, onde vive. A informação foi divulgada nesta segunda-feira por uma fonte do Vaticano. O líder espiritual dos católicos, de 88 anos, foi hospitalizado em 14 de fevereiro após sofrer crises respiratórias.>

Segundo um comunicado oficial, Francisco passou "uma noite tranquila" em sua suíte no 10º andar do hospital e seguirá com sessões de fisioterapia e terapia respiratória ao longo do dia. A máscara de oxigênio usada durante a noite foi substituída por uma cânula nasal de alto fluxo, um suporte mais leve, como tem ocorrido nas manhãs anteriores.>

Os médicos descrevem seu estado como "estável", com uma "leve melhora" dentro de um quadro clínico que ainda é considerado "complexo". Durante a internação, o pontífice tem trabalhado de forma intermitente e acompanhado as notícias, incluindo as enchentes que atingiram sua terra natal, a Argentina. "O papa foi informado sobre as enchentes na Argentina e está claramente próximo do sofrimento das pessoas em Bahía Blanca, evidentemente está próximo delas em seus pensamentos e orações", informou a sala de imprensa do Vaticano. A tempestade, que atingiu a cidade na sexta-feira, deixou pelo menos 16 mortos, 100 desaparecidos e 900 evacuados.>

Esta é a internação mais longa e grave de Francisco desde o início de seu papado, em 2013. Nos últimos anos, ele enfrentou diversos problemas de saúde, incluindo uma cirurgia de cólon em 2021 e outra para tratar uma hérnia em 2023. Em outras ocasiões, o papa apareceu na sacada do Hospital Gemelli para a oração dominical do Angelus, mas, desta vez, ele tem enviado suas mensagens por escrito. No domingo, ele agradeceu à equipe médica em uma mensagem: "Irmãos e irmãs, durante minha longa hospitalização, também recebi a dedicação no serviço e a ternura no cuidado, especialmente por parte dos médicos e profissionais de saúde, a quem agradeço do fundo do meu coração".>