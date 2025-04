SÍMBOLO

O que significa a rosa branca sobre o túmulo de Francisco

Sobre o mármore da tumba onde está escrito Franciscus, na Basílica de Santa Maria Maior, foi depositada uma rosa branca

No primeiro dia de visitação ao túmulo do papa Francisco, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, mais de 70 mil fiéis e admiradores foram prestar homenagens ao pontífice. Houve filas nos arredores da igreja e, lá dentro, todos puderam observar uma rosa branca sobre o mármore da tumba onde está escrito Franciscus.>

O mesmo tipo de flor era religiosamente posto sobre uma pequena mesa de mármore do lado de fora do apartamento papal na Casa Santa Marta, onde Jorge Mario Bergoglio vivia, nas proximidades da Praça São Pedro.>

De acordo com o Vatican News, a rosa era o símbolo da ligação de Francisco com Teresa de Lisieux, a santa a quem o papa sempre recorria para pedir graças e a cuja intercessão confiava as suas dificuldades pessoais e as dos outros.>