LUTA

Maestro brasileiro revela diagnóstico de câncer: 'Devastador'

Artista detalha momentos dramáticos no pós-operatório

"A última coisa que eu esperava era ser diagnosticado com câncer na próstata. E isso aconteceu", disse o maestro, que é também pianista e reconhecido no mundo, especialmente por suas gravações das obras de Bach.>

"A decisão [depois do diagnóstico], minha e dos médicos Roberto Kalil Filho, Raul Cutait e Anuar Mitre, foi imediata: biópsia e cirurgia. Era um câncer agressivo. A operação [no fim de março] durou 4h20 e foi um sucesso de 100%. Mas o pós-operatório foi um grande problema. Eu nunca vivi algo tão dramático", revelou.>

Ele lembrou ainda que precisava ser trocado de meia em meia hora. "Meu Deus do céu! Foi a pior noite da minha vida. Fiquei traumatizado. Eu durmo e acordo com isso. Mas, graças a Deus, eles me salvaram.">

Agora, curado, João Carlos Martins sente que vive sua terceira fase na vida: a da construção de um legado, voltado à educação musical. "Vou me dedicar totalmente a uma revolução na educação musical para crianças de cinco, seis anos de idade. Já iniciei [um projeto] no [colégio paulista] Liceu Pasteur e fiz uma exposição no Senado Federal. Estou falando com o Conselho Nacional de Educação. [É um projeto] não para enfiar goela abaixo a música para uma criança, mas sim, através de uma brincadeira, a criança procurar a música.">