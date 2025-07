DIA DO EMOJI

Concorda? Emoji com olheiras é eleito o mais representativo de 2025

17 de julho é considerado o Dia Mundial do Emoji

Você sabia que todo 17 de julho é considerado o Dia Mundial do Emoji ? Em 2025, é celebrada a 12ª edição, e a data não foi escolhida aleatoriamente: esse dia é justamente o que aparece na imagem do emoji de calendário no sistema iOS. >

Para comemorar a data, é realizado um concurso nas redes sociais X e Instagram em que as pessoas puderam votar no emoji mais representativo do ano. E em 2025, o World Emoji Awards foi para... o emoji de carinha com olheiras, expressando cansaço extremo. >