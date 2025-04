MUNDO

Premiê do Canadá suspende campanha em véspera de eleição após ataque que deixou 11 mortos

Dezenas de feridos seguem hospitalizados

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, cancelou neste domingo (27) um evento e dois grandes comícios no último dia de campanha eleitoral, após um ataque que matou 11 pessoas em Vancouver . A votação está marcada para esta segunda-feira (28). >

O episódio ocorre em meio a uma disputa eleitoral na qual, segundo pesquisas recentes, Carney, do Partido Liberal, aparece à frente do líder conservador Pierre Poilievre. A suspensão de eventos levou as campanhas a reverem suas agendas públicas na reta final.>