ASSUSTADOR

Motorista atropela multidão durante festival e deixa nove mortos

Polícia descarta motivação terrorista; episódio ocorreu no Canadá

Pelo menos nove pessoas morreram e diversas ficaram feridas após um motorista atropelar uma multidão durante um festival em Vancouver, no Canadá, por volta das 20h de sábado (26), no horário local. O suspeito foi preso e, segundo autoridades policiais, não há indícios de motivação terrorista, por ora. >

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram os feridos deitados no chão e sendo socorridos por ambulâncias. Uma das ruas ficou tomada de sangue.>

O atropelamento aconteceu durante as comemorações do Dia de Lapu-Lapu, evento cultural filipino, e dois dias antes das eleições nacionais, previstas para segunda-feira (28). Cerca de 100 mil pessoas estavam no local. >