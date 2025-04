MÚSICA

AFROPUNK 2025 divulga primeiras atrações do festival em Salvador; saiba mais

Festival acontece em Salvador nos dias 8 e 9 de novembro com line-up que promete sacudir o público

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2025 às 12:44

Palco do AFROPUNK Crédito: Divulgação

A nova edição do AFROPUNK Brasil 2025 já tem data e lugar confirmados e as primeiras atrações anunciadas prometem transformar Salvador em um grande palco de celebração à música e à cultura negra. Nos dias 8 e 9 de novembro de 2025, o Parque de Exposições da capital baiana será o ponto de encontro de artistas nacionais e internacionais que vêm fazendo história. >

Entre os nomes que puxam o line-up estão a britânica Jorja Smith, que faz sua estreia no festival com um show aguardado pelos fãs brasileiros, o rapper carioca BK’, apresentando seu novo disco recheado de parcerias icônicas, e o sambista Péricles, que leva ao palco um espetáculo com ares de roda de samba para celebrar sua trajetória e o poder da ancestralidade.>

Outras atrações confirmadas incluem Liniker, que retorna ao festival agora com o disco CAJU, explorando novas camadas da musicalidade afro-brasileira com sua voz única; além dos explosivos BaianaSystem e ÀTTØØXXÁ, representantes fortes do som da Bahia. A rapper Budah também se junta ao time com a turnê do elogiado PÚRPURA, enquanto a cantora maranhense Núbia se apresenta ao lado do bloco afro Muzenza.>

Fechando essa primeira leva de confirmações, os DJs Boneka e Umiranda garantem o clima de pista em apresentações que prometem ir além do som, criando experiências sensoriais e dançantes para o público.>

“O AFROPUNK não é só um festival, é um movimento. É um espaço para sentir, pertencer e se transformar. Salvador, com toda sua força cultural, é o lugar perfeito para essa conexão”, afirma Ana Amélia Nunes, diretora de conteúdo da IDW Entretenimento, produtora do evento no Brasil.>

A pré-venda dos ingressos começa em 22 de abril, com exclusividade para clientes BB Ourocard Visa, patrocinador master do evento. A venda geral será aberta ao público no dia 28 do mesmo mês.>

Line-up confirmada até agora:

Jorja Smith

BK’

Péricles

Liniker

BaianaSystem

ÀTTØØXXÁ

Budah

Núbia convida Muzenza

DJ Boneka

DJ Umiranda >

Serviço:

AFROPUNK Brasil 2025

Quando: 8 e 9 de novembro

Onde: Parque de Exposições – Salvador (BA)

Pré-venda: 22 de abril (exclusividade para clientes BB Ourocard Visa)

Venda geral: 28 de abril >