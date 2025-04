NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Clarice descobre pistas sobre Zélia e promete desenterrar segredos do passado (17)

Memórias ressurgem, alianças se rompem e uma possível gravidez abala os bastidores da Magnifique

Hoje (17) em Garota do Momento, Clarice (Carol Castro) está mais determinada do que nunca a revelar os mistérios por trás da identidade de Zélia (Leticia Colin). Após recuperar parte de sua memória e encontrar uma antiga fotografia do falecido ex-marido da secretária, a empresária decide embarcar rumo a Minas Gerais em busca de respostas sobre o passado sombrio que envolve a funcionária da perfumaria, apontada como possível irmã da protagonista. >