BBB 25: Alane Dias joga real sobre fim de amizade com Beatriz Reis: 'Achei que duraria aqui fora'

Ex-BBB revela que pouco contato e distância geográfica esfriaram a relação com Beatriz Reis

A conexão intensa que nasceu entre Alane Dias e Beatriz Reis durante o “BBB 24” não resistiu ao lado de fora da casa. Em entrevista ao podcast “Camarote do Chico Barney”, a atriz e influenciadora abriu o coração sobre o rompimento com a ex-colega de confinamento, admitindo que a relação entre elas hoje é praticamente inexistente. >

Durante a conversa, Alane relembrou momentos marcantes da parceria dentro do reality, como as orações juntas e conversas sobre o Círio de Nazaré, importante celebração religiosa de sua terra natal, Belém. “Guardo as boas lembranças. Ela foi como uma irmã lá dentro. Inclusive, se ainda quiser conhecer o Círio, o convite está de pé”, completou.>