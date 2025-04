LEILÃO

Cíntia Chagas leiloa vestido de noiva após separação conturbada com deputado Lucas Bove

Influenciadora afirma que doará valor arrecadado para ajudar mulheres vítimas de violência

Vestidos de noiva costumam simbolizar lembranças felizes ou tradições familiares. Para Cíntia Chagas , porém, a peça ganhou outro significado. Aos 41 anos, a influenciadora e professora de português decidiu leiloar o vestido usado em seu casamento com o deputado estadual Lucas Bove (PL), união encerrada após apenas três meses e marcada por denúncias de agressão. >

O anúncio do leilão foi feito por ela nesta quarta-feira (16) nas redes sociais. Cíntia explicou que o valor arrecadado será doado a uma instituição de apoio a mulheres em situação de violência doméstica. A decisão causou alvoroço online: enquanto alguns elogiaram a iniciativa como uma forma de ressignificação, outros mostraram desconforto com a exposição do gesto.>