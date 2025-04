POLÊMICA

Diretora de filme rebate críticas ao escalar atriz cis para interpretar travesti

Acusação de “transfake” convoca debate sobre polêmica no filme Geni e o Zepelim

Desde que anunciou Thainá Duarte no papel de Geni em Geni e o Zepelim, a diretora Anna Muylaert tem sido alvo de críticas por escalar uma atriz cis para interpretar uma personagem que, no musical original Ópera do Malandro, é uma travesti do Rio de Janeiro que vive da prostituição.>