'Volta por Cima': Confissão de Osmar deixa Joyce chocada

Osmar fará revelação quente à ex namorada nesta quinta (17)

Elis Freire

Publicado em 16 de abril de 2025 às 20:33

Joyce (Drica Moraes) em "Volta por Cima" Crédito: Reprodução / Redes Sociais

No capítulo de “Volta por Cima” que vai ao ar nesta quinta (17), Osmar (Milhem Cortaz) vai procurar Joyce (Drica Moraes) e fará uma revelação a ex -namorada. O malandro vai conta que se separou de Violeta (Isabel Teixeira), deixando Joyce chocada. Osmar ainda vai confessar que sente um vazio por dentro por viver fora da lei. As informações são do Observatório da TV. >

A trama vai ao ar às 19h30, horário de Brasília.>

Na novela, após colocar Violeta para fora de casa, o tio de Madalena (Jéssica Ellen) ficará tomado pela solidão e então decidirá visitar sua antiga amada Joyce. O chefão da contravenção chegará ao apartamento de Joyce, que trabalha com Madá na Vila Cambucá, sem dar a entender suas intenções, mas rapidamente começará a abrir o coração>

Joyce vai ficar surpresa com a revelação e até zombar dele por estar solteiro. Porém, o clima entre os dois ficará leve, com trocas de olhares afetuosos, sugerindo um possível retorno do romance nessa reta final.>

Osmar seguirá abrindo o coração e dirá que, mesmo com dinheiro e reconhecimento no submundo, sente um vazio profundo. Joyce reagirá dizendo que se enganou ao pensar que poderiam reviver um romance do passado. Mesmo assim, Osmar insistirá na ideia de uma reconciliação e puxará a ex para um beijão apaixonado.>