Morango do Amor em 'Vale Tudo'? Autora pode inserir outros temas atuais na reta final da novela

Manuela Dias tem trazido temas atuais e relevantes para remake, mas decisões não tem agradado a todos

Publicado em 27 de julho de 2025 às 13:17

Morango do Amor viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução (TV Globo/Redes Sociais)

A autora de 'Vale Tudo', Manuela Dias insinuou nas redes sociais que pode colocar a nova febre do momento, o Morango do Amor.

No Instagram, a autora fez uma publicação através dos stories do Instagram. "Vocês estão doidos pra eu botar morango do amor na novela, né? (rs)", escreveu Manuela, o que ascende também a especulação se a receita será inserida através da personagem Raquel (Taís Araújo), que é cozinheira e dona do restaurante Paladar. Apesar das inovações, a autora tem sido criticada nas redes sociais pelo acúmulo de temas e novidades na trama.

Nas últimas semanas, a iguaria viralizou nas redes sociais, especialmente Tik Tok e Instagram. A iguaria que consiste em um morango grande envolto por um brigadeiro de ninho e coberto por um calda de açúcar vermelha salta aos olhos pela beleza e conquistou o público pelo paladar.

O doce já gerou filas quilométricas em docerias, fez estoques de confeitarias esgotaram em menos de 2 horas, entre outros perrengues e situações, como uma doceria que quebrou o dente ao provar da própria receita. Vídeo viralizou nas redes sociais.

A exatidão quanto a criação do doce ainda é incerta. Uns dizem que existe há anos, outros afirmam que foi criado pela baiana Camilla Piñón, sa Sweet Milla.>

“O que hoje é conhecido como Morango do Amor nasceu das nossas experimentações com a bala baiana. Criamos uma versão com morango e brigadeiro branco, banhados em caramelo fino. Internamente, sempre chamamos de Morango Baiano”, contou Milla, em entrevista ao CORREIO.>

Já Priscilla Diniz, que viralizou com o doce em 2023, deixa claro que nunca afirmou ser a criadora da receita, mas se orgulha de tê-la lançado em suas vitrines.>

Um pé na Bahia

Apesar da repercussão e viralização do doce, muitos populares afirmam em comentários de publicações que o doce já existe desde a década de 1990, cujo era feito pelas “vovós” nas festas de família.>

Além disso, muitos comparam o doce com a famosa bala baiana, feita de beijinho de coco enrolado coberto por uma calda de açúcar. Tanto que algumas confeitarias estão produzindo o Morango Baiano, com o beijinho no lugar do brigadeiro de ninho. Alguns até afirmam que os créditos deveriam ser dados ao estado pela semelhança entre os doces, gerando disputa e posts divertidos nas redes sociais.

Novos temas em ‘Vale Tudo’

Novos tempos, novas histórias! O remake de 'Vale Tudo' acontece em um período completamente diferente da década de 1980, quando foi lançada a primeira versão, e justamente, por isso, traz temas atuais e relevantes para a sociedade, que antes, eram desconhecidos ou tratados como tabus.

Mais do que Morango do Amor, já foram tratados por Manuela Dias temas delicados e sensíveis como bebê reborn, com o interesse de Aldeíde (Karine Teles) pelos bonecos realistas.